بالأبيض.. ليلي عز العرب تبهر متابعيها في أحدث ظهور علي "إنستجرام"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ليلي عز العرب التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث شاركت جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت بالصورة جالسة علي كرسي وتتصفح هاتفها ، مرتدية توب أبيض وفوقه چاكت باللون الأبيض وعلقت قائله :" مساء الخير عليكم".

يشار أن ليلي عز العرب شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه " وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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