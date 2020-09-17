التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات









تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث إستمر المؤشر الرئيسي للبورصة في إطاره العرضي الضيق .





وربح رأس المال السوقي 263 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.088 مليار جنيه.