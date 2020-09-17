التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:06 م
نيفين سمير
Advertisements
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث إستمر المؤشر الرئيسي للبورصة في إطاره العرضي الضيق .
وربح رأس المال السوقي 263 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.088 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2824 نقطة.a
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا