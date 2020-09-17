تعرف كيف استعد منتخب السويس لمواجهات مجموعة القاهره بالقسم الثاني

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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اتم الفريق الأول بنادي منتخب السويس، استعداداته قبل المواجهة المرتقبة امام نظيرة فريق الداخلية، والمقرر اقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة بدورى الممتاز "ب".

وكان بدأ منتخب السويس فترة الإعداد لاستئناف الدوري في منتصف أغسطس الماضي ، وجاء ذلك، بعد الاطمأن على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بسلبية مسحة كورونا.

وبعد ذلك وضع الجهاز الفنى بقيادة أشرف خضر، وهيثم عبده، خطه للاعبين من حيث الجاهزية والاستعداد القوى لخوض الخمسة مباريات المتبقية، في المقابل شاهد تألق للعديد من اللاعبين، مثل محمود كوكو، و محمد هيكل، وكريم يكن ، واحمد عيد ، واحمد فتحى ، وخالد لطفي ، وحسن ياسين، وعصام عابدين، ويوسف محمد، و احمد وائل، من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى الاستغناء عن أربع لاعبين من الفريق لعدم الاحتياج لهم خلال الفترة القادمة هم، حسام عبد الخالق حارس المرمى، و محمد ابو العلا مدافع الفريق و بسام ابو حديد و فتحى عثمان.

وقد خاض الفريق السويسي، ٥ مواجهات ودية خلال فترة الإعداد ضد النصر القاهرة ١-١، المريخ ١-١، فاز على فريق كابيتال استار ٩-٠، وعلى النوبة ٣-٠، الخسارة من البنك الأهلي ١-٠، ثم انهى الوديات بالفوز على الترسانة ٢-١.

وجدير بالذكر، أن منتخب السويس لدي ٥ مباريات امام الداخلية بالقاهرة يوم ٢١ سبتمبر، ثم ضد سيراميكا كليوباترا بالسويس يوم ٢٦ سبتمبر، ومع بتروجت على أرضه يوم أول اكتوبر، ثم يواجه الزرقا على ارض محايدة، يوم ٧ اكتوبر، ويختتم المسابقة بمواجهة القناة في الإسماعيلية يوم ١٢ أكتوبر، ويحتل الفريق الترتيب الرابع برصيد ٢٥ نقطة، ويتصدر فريق سيراميكا المجموعة برصيد ٣٢ نقطة، ثم يحتل فريق الداخلية مركز الوصيف برصيد ٣١ نقطة.

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