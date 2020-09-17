شاهد.. ريم البارودي تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ريم الباردوي التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث شاركت جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية فستان قط ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بأرتداء حلق وأسورة ، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمال ملامحها.

وعلي صعيد آخر نفت الفنانة ريم البارودي، اسائتها للفنان أحمد سعد، و أن هناك حساب مزيف هو من قام بتعليق على صورته بعد عمليه التجميل الذي خضع لها.

وعلفت ريم، عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام":" "بِسْمِ الله الرحمن الرحيم: "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما " صدق الله العظيم".

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