القبض على المتهم بسرقة 40 ألف جنيه من مسكن بالنزهة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل سكن المجنى عليه، له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح المصطنع"وإقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كحارس بالعقار محل سكن المجنى عليه إستغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى، ولاذ بالفرار وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بذات العقار محل البلاغ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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