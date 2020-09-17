باريس سان جيرمان يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الظهير الإسباني خوان بيرنات، في مباراة الفريق ضد ميتز أمس.

 

وذكر النادي أن الفحوصات التي أجريت للاعب صباح اليوم تؤكد وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

 

وأوضح سان جيرمان، أنه سيقوم بإيضاح المزيد من المعلومات حول الإصابة التي تعرض لها بيرنات في الأيام القادمة.

 

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب فترة طويلة عن الملاعب، وهذه ضربة للبي أس جي، خاصة وأن الظهير الأيسر الآخر في الفريق لايفن كورزاوا موقوف لست مباريات.

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