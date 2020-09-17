بقيمة 200 مليون يورو.. البنك الأوروبي يدعم القطاع الزراعة بالمغرب

وقّع بنك القرض الفلاحي للمغرب مع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو، لدعم القطاع الفلاحى ( الزراعى ) بالمغرب .





وتُعتبر هذه الاتفاقية أول شراكة بين البنك الأوروبي للاستثمار وبنك القرض الفلاحي للمغرب من أجل دعم شركات قطاع اقتصاد الأحياء والفلاحة.





وذكر بيان مشترك، أن هذه الشراكة تهدف إلى مواكبة الإستراتيجية الزراعية الجديدة للمغرب "الجيل الأخضر 2020-2030".





ويندرج هذا الدعم الكبير أيضاً في سياق تعبئة الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة "كوفيد-19". ويترافق مع القرض مُساعدة تقنية لدعم بنك القرض الفلاحي للمغرب في مجال التحول الرقمى لسلاسل القيمة الفلاحية والتمويل الأخضر.





وأضاف البيان ان التوقيع على الاتفاقية تم عن بُعد، بحُضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة بنك القرض الفلاحي.





وييتبنى هذا النظام الائتماني تمويل سلاسل القيم الفلاحية في كل فُروع الإنتاج بدون استثناء، ويشمل كل المنظومة المتعلقة بها من الإنتاج والتخزين واللوجستيك والتعبئة إلى التغليف والتحويل ثم التسويق.





و أشار البيان إلى أن جميع فروع الصناعات الغذائية تُعتبر مؤهلةً للاستفادة من هذا النظام الائتمانى ، من المناطق الزراعية والتعاونيات الزراعية وُصولاً إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة والمشروعات الصغيرة جداً.