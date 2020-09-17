بعد الإحتفال بعيد ميلاده.. نادر حمدي الشكر لمحبيه

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان نادر حمدي التفاعل مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

حيث شارك نادر جمهوره منذ قليل بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق نادر علي الصورة وكتب : أنا بشكر كل اللي افتكروني وبعتولي رسائل تهنئة بعيد ميلادي .. من قلبي بجد انبسطت جداً وربنا يخليكم ليا.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من محبيه وتباينت التعليقات منها " عيد سعيد عليك يا حبيبي ، وأضاف آخر ربنا يسعدك ويباركلك يارب "

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