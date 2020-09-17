أمن القاهرة يضبط عاطلا سرق كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة من ضبط كمية من الكابلات الكهربائية بحيازة عاطل لقيامه بسرقتها من إحدى المواقع الإنشائية بالنزهة.

كان قد تمكنت قوة تابعة لمباحث تأمين الطرق أثناء المرور بدائرة قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (3 قطع من كابلات الكهرباء، منشار حديدى) محملة على دراجة نارية "تروسيكل" قيادة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من إحدى المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة النزهة بإسلوب "القطع" بإستخدام الآداة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

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