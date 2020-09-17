الحكومة تتراجع.. إفتتاح الدوري الألماني بدون جمهور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تراجعت السلطات المحلية في ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية عن السماح للجماهير بحضور مباراة بايرن ميونخ ضد شالكه المقرر لها يوم غداً الجمعة في إفتتاحية مباريات الدوري الألماني للموسم الكروي الجديد 2020-2021.


وسبق وأن توصل عمدة مدينة ميونخ ديتر ريتر إلى إتفاق مع الحكومة الألمانية على السماح بدخول 7500 مشجع لمدرجات ملعب أليانز أرينا على سبيل التجربة في المباراة الإفتتاحية.


وعلى الرغم من التصريحات التي نشرها موقع " سبورت 1 " الألماني عن عمدة ميونخ الذي أكد عزمه دخول الجماهير للمدرجات مرة أخرى إلى أن كورونا حال دون حدوث ذلك.


وتسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي في زيادة حالات المصابين ما جعل حضور الجماهير أمر مستحيل خصوصاً في الوقت الراهن.


حيث قال ريتر أنه يتعين في البداية التفكير في المزيد من القيود الصارمة فيما يخص الحياة العامة للمشجعين من أجل الحفاظ عليهم.


وفي نفس السياق أكد ماركوس سودر رئيس مقاطعة بافاريا في بيان رسمي أنه يعبر عن آسفه الشديد بعد التراجع عن قرار حضور الجماهير لمباريات الدوري الألماني بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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بايرن ميونخ الدوري الألماني

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