بهوت شورت.. نسرين أمين تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة نسرين أمين جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية هوت شورت چينز وشميز بينك ونسقت معه قبعة بيچ ، وعلقت على الصورة وكتبت : صباح الفل يا حلوين.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان

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