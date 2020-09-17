ارتياح في منتخب اليد بعد نجاح معسكر الغردقة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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سادت حالة من الارتياح، بين عناصر منتخب اليد، بقيادة روبرتو جارسيا، بعد نجاح معسكر الفراعنة الاستعدادي، بمدينة الغردقة، في إطار التحضيرات لبطولة العالم، التي ستقام في مصر في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١.

 

وأشاد اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، والجهاز الفني بمعسكر الفراعنة الذي أقيم في مدينة الغردقة ، ووجه الجميع الشكر لإدارة منتجع الباتروس أكوا فيستا، على حسن الضيافه للمنتخب.

 

وحظي المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي الفندق فور الوصول حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإعداد.

 

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس أكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.

 

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.

 

واتخذت مجموعة فنادق الباتروس اخطوة جريئة في الأيام الماضية، بعدما احتضنت معسكر منتخب اليد فعقب انتهاء جائحة كورونا التي ضربت العالم كله وعودة النشاط الرياضي استضافت المجموعة  بالبحر الأحمر أول معسكر للمنتخب الوطني لكرة اليد، حيث حقق المعسكر نجاحا كبيرًا والذي أقيم في شهر أغسطس الماضي.

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