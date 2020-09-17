الأرصاد تحذر: غدًا سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق وطقس حار بالقاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا الجمعة 18/9/2020، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وتكون الشبورة مائية صباحا والطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ 88%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.



