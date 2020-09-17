الأرصاد تحذر: غدًا سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق وطقس حار بالقاهرة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا الجمعة 18/9/2020، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وتكون الشبورة مائية صباحا والطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما  تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ 88%.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
 

أخبار تهمك

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

منذ 42 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ ثلث ساعة

كيليان مبابي يحرم ريال مدريد من صفقة جديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. تياجو ألكانتارا في ليفربول

منذ أقل من ساعة

رئيس برشلونة على أعتاب الرحيل بالعافية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزينب 4 أيام

منذ ساعة

كيكي سيتين يحرج برشلونة بقرار غريب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

منذ ساعة و 28 دقيقة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الزمالك (1).. العبقري "فيريرا" صاحب الثنائية وحلم الجماهير البيضاء

منذ ساعة و 13 دقيقة

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:41 م

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

01:30 م

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

02:12 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

03:02 م

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر