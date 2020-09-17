رئيس مجلس الدولة يحظر دخول الصحفيين والقنوات الفضائية لقاعات المجلس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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حظر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، دخول الصحفيين قاعات المحاكم، وحظر دخول جميع القنوات الفضائية داخل قاعات المجلس.

وكما حظر التغطية الإعلامية للأحكام القضائية داخل المجلس.

وجاء ذلك عقب إعلان تشكيل دوائرة المحكمة الإدارية العليا للعام القضائي الجديد 20/2021.

وأشاد حسام الدين بجهود المحكمة الإدارية العليا في إنجاز قضايا محاكم مجلس الدولة خلال الفترة الماضية.

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