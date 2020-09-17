رجل يستخدم ثعبان حي كقناع للوجه داخل إحدى الحافلات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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استقل رجل حافلة مستخدما ثعبان كغطاء للوجه، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز، اليوم الخميس.

وشوهد المسافر وقناعه من الزواحف الذي كان يرتديه حول رقبته وفمه في حافلة متجهة من سوينتون إلى مانشستر يوم الاثنين.

وقالت إحدى الراكبات إنها اعتقدت أن الراكب كان يرتدي "قناعًا غير تقليدي" حتى رصدت الثعبان ينزلق ويتحرك أمامهم.

وأكد رؤساء النقل في مانشستر الكبرى أن الثعبان لم يكن غطاءً صالحًا للوجه.

وقالت شاهدة العيان، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنها وجدت الحادث "مضحكًا حقًا" مضيفة أن الحيوان لا يبدو أنه يزعج أيًا من رفاقها الركاب.

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كورونا قناع وجه ثعبان

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