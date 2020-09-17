نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل





ودع نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني زملائه قبل الرحيل عن صفوف الميرنجي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





ووصل منذ ساعات النجم الويلزي جاريث بيل إلى المدينة الرياضية للملكي من أجل توديع زملائه بالفريق قبل الإنتقال إلى توتنهام هوتسبيرز.





وإتفق الناديين على عودة الويلزي للبريميرليج مرة أخرى على سبيل الإعارة لمدة عام واحد ومن المُتوقع أن يصل إنجلترا يوم غداً الجمعة لإتمام التعاقد.





وبمجرد وصوله لملعب وايت هارت لين سيخضع بيل إلى الفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع العقود حسبما أكدت شبكة " سكاي سبورت " الإنجليزية.





وأكد مراسل سكاي سبورت أنه لم يكن يتوقع رؤية بيل في الصباح حيث أنه حصل على أذن بالغياب عن التدريبات لكن الجميع وجده يقود سيارته ويصل لتوديع باقي اللاعبين.





وأضاف " حضر بيل لملعب التدريب وبقي لمدة عشرين دقيقة كاملة قبل أن يختفي عن الأنظار وبدأ في البحث عن أصدقائه في الفريق لتوديعهم.





وأنهى " اللاعب قد يصل مطار مدريد اليوم من أجل السفر في طائرة خاصة للندن تمهيداً للإنضمام لكتيبة جوزيه مورينيو.



