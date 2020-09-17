"قوائم الانتظار": الانتهاء من إجراء جراحات لـ501 ألف و689 حالة (فيديو)

قال الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار، إن إجمالي الحالات المسجلة على منظومة قوائم الانتظار كان 624 ألفا 650 حالة، والحالات التي تم الانتهاء من إجراء جراحات لها 501 ألف و689 حالة، وتم تحويل 26 ألفا و239 للعلاج الدوائي.





وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المبادرة تعمل بأسلوب علمي لتقدم الدعم لمحافظات الصعيد التي تحظى بأولوية في المبادرة، وتهتم بالتنسيق مع المبادرات مثل المسح السمعي والكشف المبكر لأورام الثدي، والمحاولة للوصول لأقصى استيعاب للمستشفيات للمشاركة في المبادرة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا.





وأكد المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار، أن المريض لا يتحمل أي أعباء مالية أو إدارية، موضحًا أن هناك 371 مستشفى تشارك في المبادرة على مستوى الجمهورية، بينهم 11 مخصصة لعزل مصابي كورونا.





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.





وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما راجعت جاهزية المستشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.





وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 499 ألف و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى الاثنين.





ولفت إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة الميكنة والتي تسهل الخدمة على المواطنين من خلال التسجيل الإلكتروني على نظام التشغيل الذي يقوم بتوزيع المريض لأقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها، مضيفًا أن الوزيرة ناشدت المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.





وذكر أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.



