غرق شابين بمياه النيل بمنشأة القناطر.. ومحاولات لانتشال جثتيهما

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي شابان مصرعهما غرقا بمياه نهر النيل، اليوم الخميس، بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وجار محاولات قوات الإنقاذ النهري لانتشال جثتيهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بغرق شابين بنطاق منطقة الإخصاص، بمركز منشأة القناطر.

ودفع مدير الحماية المدنية بقوات الإنقاذ النهري الضفادع البشرية لانتشال الجثتين، وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن شابين يبلغان من العمر 17 سنة، نزلا للاستحمام بمجري نهر النيل هربا من إرتفاع درجة حرارة الجو، وجرفهما التيار. 

ويكثف قوات الانقاذ النهري من جهودهم لانتشال الجثتين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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