حبس حارس عقار لسرقته 40 ألف جنيه من شقة موظف

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الخميس، بحبس حارس عقار بتهمة سرقة 40 ألف جنيه من داخل شقة موظف بإحدى الشركات الخاصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وطالبت النيابة، بسرعة إجراءات تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم، كما أمرت بتفريغ الكاميرات حول محيط الواقعة. 

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى 40 ألف جنيه) من داخل الشقة سكنه. 

وأضافت التحقيقات أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل سكن المجنى عليه، له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

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