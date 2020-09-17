علي طريقتها الخاصة.. لطيفة تودع الصيف بصورة من الساحل الشمالي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت المطربة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لطيفة بالصورة من الساحل الشمالي بإطلالة صيفية مرتدية مايوه ، ونظارة شمس سوداء ، وعلقت قائله :" باي باي ساحل الحمد لله الوقت الحلو اللي قضيناه في أجمل مكان في الدنيا في الساحل الشمالي ، ربنا يديم علينا النعمة.

والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت في وقت سابق أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

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