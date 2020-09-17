عبير صبري تتالق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

Advertisements

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت عبير بالصورة بإطلالة صيفية مرتدية توب أبيض ، ونظارة شمس سوداء وقبعة ، وعلقت قائله :" صباح الخير علي كل اللي بيحبوني فقط".



وسرعان ما تفاعل الكثير من محبيها مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكتبت أحد متابعيها " صباحك أجمل يا قمري" .



يذكر أن آخر اعمال عبير صبري، مسلسل "خيانة عهد" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور احداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن منهم الفنانة يسرا وبيومي فؤاد وسلوى عثمان وخالد أنور وحلا شيحة.