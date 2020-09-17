مفاجأة.. ميسي ينتصر في معركته القضائية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في الإنتصار والحصول على حكم قضائي وذلك في القضية التي كان يريد فيها تسجيل إسمه كعلامة تجارية على الرغم من إعتراض شركة أخرى.


وقضت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس بأحقية ميسي في تسجيل إسمه على الرغم من أن شركة ماسي التي تمتلكها شركي GMIVI إعترضت لأنها تعمل في نفس المجال الملابس والمعدات الرياضية والأحذية.


وكان البولجا قد تقدم في شهر أغسطس من العام 2011 بطلب لتسجيل إسمه كعلامة تجارية لكن شركة ماسي رفضت كونها تقدم نفس المنتجات ما جعلهم يعترضون على مساعيه قبل أن يؤيد مكتب الملكية الفكرية في الإتحاد الأوروبي على إعتراض الشركة الإسبانية.


وقال مكتب الملكية الفكرية أن تسجيل علامة ميسي كعلامة تجارية من الممكن أن يحدث تعارض مع شركة ماسي ، قبل أن تقضي المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي عام 2018 بأن الشهرة التي يتوفر عليها ميسي تحول دون حدوث أي تعارض.


وهو السبب الذي أيدته محكمة العدل الدولية اليوم الخميس حيث رأت أن الشهرة تعتبر واحدة من أغراض تقييم إمكانية حدوث تعارض مؤكدة أن الحكم نهائي ولا يمكن إستئنافه مرة أخرى.

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ميسي برشلونة الدوري الإسباني

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