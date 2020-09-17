محافظ كفرالشيخ: تخصيص 88 مدرسة لتلقي طلبات التصالح

Advertisements



اتخذت محافظة كفر الشيخ عدد من الوسائل، لتخفيف الضغط والزحام على المراكز التكنولوجية ذمن الإجراءات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أنه تم تخصيص 88 مدرسة بالقرى والمدن وربطها عبر شبكة الإنترنت لتصبح مراكز تكنولوجية مصغرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لتحسين خدمة استقبال طلبات تصالح المبانى للمواطنين وتخفيف العبء والتزاحم على المراكز التسع الرئيسية بالمدن.



وأصبحت محافظة كفر الشيخ الأولى والوحيدة بين محافظات الجمهورية التي تقدم هذه الخدمة، وستعمل طوال الأسبوع حتى انتهاء المهلة طبقا للقانون، كما أطلقت المحافظة خدمة الكترونية على موقع "محليات "، لتقديم طلبات التصالح https:lgs.gov.eg#home "، و43 خدمة أخرى تتيح للمواطنين الاستفادة منها دون الحاجة للتوجه للمراكز التكنولوجية.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 86549 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.