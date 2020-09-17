أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "نمبر 2"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

وظهر الفيشاوي بالصورة مرتدي تيشرت باللون البينك ، وشوق جمهوره لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم " نمبر 2 ".

وعلق علي الصورة وكتب : نمبر 2 في الملعب أنا سانتر يو.

يذكر أن أخر ظهور لـ الفنان أحمد الفيشاوي، تقديمة فيلم "الحارث" الذي عرض منذ شهر على منصة شاهد، وهو ينتمي لـ نوعية الأعمال التشويقية.

وشارك في بطولة فيلم "الحارث" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، اسما ابو اليزيد.

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