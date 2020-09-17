الصحة تكشف عدد المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن عدد المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا المحتمل، وصل إلى 500 متطوع.

وأشار "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك نحو من 280 إلى 300 متطوع ممن قاموا بتسجيل بياناتهم ينطبق عليهم شروط الانضمام للدراسة، مناشدا المواطنين الانضمام للمشاركة في الدراسة، مؤكدا أنه أمر في مصلحة الدولة بأكملها.

إقرأ أيضا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 86549 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ ساعة و نصف

برشلونة مهدد بفقدان ميسي 3 مباريات في الليجا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يحرج برشلونة بقرار غريب

منذ 42 دقيقة

مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. ميسي ينتصر في معركته القضائية

منذ 35 دقيقة

كيليان مبابي يحرم ريال مدريد من صفقة جديدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعات

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

10:54 ص

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

12:59 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

12:25 م

كيكي سيتين يحرج برشلونة بقرار غريب

01:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر