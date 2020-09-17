ضبط سائق متهم بالتعدي على شخص وسرقته بالإكراه بالقليوبية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، اليوم الخميس، القبض على سائق، وتكثف الجهود لضبط "عاطل" قاما بالسطو على أحد الأشخاص ليلًا، أثناء سيره بدراجته النارية، وتعديا عليه بآلة حادة، واستوليا على متعلقاته الشخصية، ومبلغ مالي، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من أحد الأشخاص، أنه أثناء قيادته دراجة نارية بدائرة المركز، توقف لإجراء مكالمة هاتفية، وأثناء ذلك فوجئ بتعدي مجهول عليه بالضرب، فأصابه بجرح سطحي بالجبهة، وخطف حقيبة منه بداخلها مبلغ مالي ومتعلقاته الشخصية، وفرا هاربا.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل وسائق".

وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز من ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أنه أثناء استقلالهما سيارة أجرة "يعمل عليها كسائق"، وسيرهما بمكان الواقعة، شاهدا المجني عليه أثناء توقفه بجانب الطريق، فتوقف بالسيارة وتعدى المتهم الهارب بالضرب على المجني عليه، فأحدث ما به من إصابات، واستولى منه على الحقيبة، واستقلا السيارة وهربا وأرشد عن المستولى عليها، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت حبسه، وكلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

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