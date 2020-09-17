لقاء الخميسي تودع الصيف بصورة من الشاطئ برفقة زوجها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

وظهرت بالصورة برفقة زوجها من الشاطئ ، وهي تودع الصيف علي طريقتها الخاصة قائله :"باي باي الصيف ".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

أخبار تهمك

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. ميسي ينتصر في معركته القضائية

منذ 34 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ ساعة و نصف

برشلونة مهدد بفقدان ميسي 3 مباريات في الليجا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعات

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

شوبير يكشف كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كيكي سيتين يحرج برشلونة بقرار غريب

منذ 42 دقيقة

كيليان مبابي يحرم ريال مدريد من صفقة جديدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

10:54 ص

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

12:59 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

12:25 م

كيكي سيتين يحرج برشلونة بقرار غريب

01:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر