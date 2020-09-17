محافظ بني سويف يتفقد المعهد العالي للتكنولوجيا (صور)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مقر المعهد التكنولوجي العالي بمدخل مدينة بني سويف من الناحية الشمالية، وكان في استقباله الدكتور رجائي عبد الفتاح رئيس مجلس الأمناء وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، والعميد وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتفقد المحافظ أقسام المعهد وتجهيزاته الإنشائية والفنية والتي شملت قاعات المحاضرات والتدريب والمعامل والمكتبة والمكانب الإدارية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، مثنيًا على مستوى تجهيزات المعهد ومكوناته، والذي يمثل إضافة جديدة لمنظومة التعليم الجامعي بالمحافظة التي تحتضن عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والنوعية المتميزة.

وتجول المحافظ داخل مباني ومنشآت المعهد وأستمع لشرح موجز عن نظام الدراسة والبرامج التي يقدمها المعهد، حيث يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية وخريجي الدبلومات الفنية، يدرس الطلاب بنظام 2 سنة و4 سنوات مجموعة من التخصصات الفنية والهندسية منها تكنولوجيا الشبكات والحاسبات وبرنامج الميكاترونيكس وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، ويمنح بعدها الخريج شهادة علمية "بكالوريوس ودبلوم" في هذه التخصصات معتمدة من وزارة التعليم العالي.

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