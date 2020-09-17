إنشاء إدارة التكنولوجيا والتطوير والدعم الفني بمحكمة الاستئناف

قرر المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة التكنولوجيا والتطوير التقني والدعم الفني بالمحكمة، يتولى الإشراف عليها المستشار الدكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني والمتابعة بالتنسق مع المستشار محمد صبحي خليفة عضو المكتب الفني والمتابعة.



