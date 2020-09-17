ريم البارودي تهنئ صديقتها بعبد ميلادها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة ريم البارودي علي تهنئة صديقاتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر.

حيث نشرت ريم فيديو يجمعها بصديقتها عبر حسابها بإنستجرام ، ووجهت لها رسالة خاصة قائله :"سنين عمري كله تقريباً كبرنا مع بعض ، عمري ما اعتبرتك صديقة لأنك ديما مكان الأخت الكبيرة اللي بتقف في ضهري ، عقبال مليون سنة يا دودو".

وعلي صعيد آهر نفت الفنانة ريم البارودي، اسائتها للفنان أحمد سعد، و أن هناك حساب مزيف هو من قام بتعليق على صورته بعد عمليه التجميل الذي خضع لها.

وعلفت ريم، عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام":" "بِسْمِ الله الرحمن الرحيم: "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما " صدق الله العظيم".

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