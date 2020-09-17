"انت اطرق بابي الحلقة 10".. أحداث وتفاصيل الحلقة العاشرة ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

انت اطرق بابي الحلقة 10.. أحداث الحلقة العاشرة





ننشر لكم في السطور التالية أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 9 التاسعة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث تصدر التريند أكثر من مره نظرا لبحث المشاهدين عنه لأنه لاقى العديد من الإعجاب والمتابعة.





مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 10 والقنوات الناقلة





وعن قنوات عرض انت اطرق بابي الحلقة 10 يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.





انت اطرق بابي لاقى اعجاب المشاهدين في الوطن العربي، وارتفعت نسبة مشاهدته تأثرا بالقصة الرومانسية الممزوجة ببعض المواقف الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل.





أحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 10





تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل انت اطرق بابي، بقرار صادم من "سيلين" و"فريد" بعد قرارهما بالزواج مبكرا، الأمر الذي يعني أن علاقة "ساركان" و"ايدا" ستنتهي، كما تخبرهم "سيلين" أنها تنوي السفر إلى إيطاليا قبل الزفاف، ويغضب "سيركان" عندما يعلم ذلك ، ويطلب من "ايدا" أن تقنع "سيلين" بالتراجع، لأنه لا يريد "فريد" في شركته وخاصة أنه صديق مقرب من عدوه "كاهان".





وتذهب "ايدا" إل "والدة" سيركان وتخبرها بخبر زواج "سيلين" و"فريد" الأمر الذي يدهشها ، وتطلب من "ايدا" أن تغير من نفسها قليلا حتى تغار سيلين منها، وتذهب "ايدا" مع "سيركان" إلى الشركة، ويطلب من "سيلين" أن تقنع "فريد" بالتوقيع على اتفاقية تنص على عدم تدخله في الشركة بعد زواجهما، لكن سيلين ترفض، وعندما تتدخل "ايدا" من أجل اقناعها تطلب منها ""سيلين "أن تصمت.





وتقرر "ايدا" تفجير مفاجأة مدوية وتقول لـ"سيلين" أنها و"سيركان" أيضا سيتزوجان، وبعدها تقنع "سيلين" بعدم السفر لإيطاليا من أجل ضرورة عمل مؤتمر صحفي للرد على الشائعات التي طالتهم مؤخرا، وعليها، و تذهب بعدها "ايدا" إلى منزل والدة "سيركان" من أجل قياس فساتين العرس، ومن جهة أخرى تخبر "جيرين" "انجين" بالاتفاقية التي تجمع "سيركان" و"ايدا".





يواجه "انجين" صديقه "سيركان" ويعترف له الأخير بأن خطوبته من "ايدا" مزيفة، وهدفها تفريق "سيلين" و"فريد"، لكن "انجين" يرى أن صديقه بدأ يحب "ايدا" وأنها بدأت بتغيره للأحسن، وتقنع "ايدا" سيركان بالذهاب إلى بيت الجبل من أجل التقرب من "سيلين" واقناعها بأن تنفصل عن فريد، وهناك يعرف "سيركان" جزء عن ماضي "ايدا" وسبب معاناتها من "فوبيا الأماكن الضيقة".





تخبره "ايدا" أن والديهما ماتوا في حادث، وكانت في عمر "السادسة" في وقتها، ليعجب "سيركان" بقوتها ويحاول مواستها، تنتهي الحلقة بسيلين التي تخبر "سيركان" أنها على استعداد للانفصال عن فريد إذا كان هناك أمل أن يتزوجها في المستقبل.





قصة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 10



