الكشف عن جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:06 م
مساعدات إماراتية
مساعدات إماراتية
وكالات
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أطلقت دولة الإمارات، منذ اليوم الأول لجائحة فيروس «كوفيد 19» مبادرات بارزة في الاهتمام بالطواقم الطبية، حسبما ذكرت صحيفة البيان.

 

وكانت دولة الإمارات، أطلقت على العاملين في القطاع الصحي اسم «خط الدفاع الأول»؛ لأهميتهم في حماية المجتمع من الفيروس التاجي المستجد.

 

وجاءت توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق مبادرة «حياكم» بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومكتب «فخر الوطن»، في سياق حرص دولتنا وقيادتنا الرشيدة على الاهتمام وتكريم خط الدفاع الأول، إذ إن المبادرة تمثّل برنامجاً للمنح الدراسية في مدارس الدولة، يقدّم إلى أبناء العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي في جميع أنحاء الدولة.

 

المبادرة ترجمة فعلية لمسيرة الخير والعطاء الممتدة على أرض الإمارات، وتجسيد لقيم التكافل والعطاء، وصورة مشرقة ترسمها القيادة الرشيدة باستمرار، لإبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة، وتعزيز أواصر التعاضد والتكاتف بين أبناء الوطن، والمقيمين على أرض الإمارات.

 

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