محكمة بنها الابتدائية تشهد زحاما كبيرا من المرشحين للنواب (صور)

شهدت محكمة بنها الإبتدائية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إقبال وزحام شديدين من المرشحين المحتلمين لمجلس النواب 2021 وأنصارهم ومحاميهم، لتقديم طلبات الترشح لخوض السباق الانتخابي للدورة المقبلة، كما شهد محيط المحكمة انتشار أمنى مكثف لتنظيم عملية الدخول من المرشحين ومحاميهم نظرا لكثرة الأعداد.





وتزاحم المرشحون خلال الدخول في الساعات الأولى للحصول على الأرقام والرموز الأولى بالكشوف الانتخابية، مما تسبب في حالة تكدس كبير استدعت جهاز تأمين المحكمة، والسماح للمرشحين فقط وموكليهم للدخول لساحة المحكمة لتقديم أوراق الترشح، ومنع باقي أنصارهم خارج حيز المحكمة.





وجرت عمليات تأمين المحكمة بخطة محكمة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير امن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والعقداء محمد سعيد رئيس مباحث أمن المحكمة، وعمرو الجزار مفتش المباحث، وطه حسين بإدارة البحث الجنائي، ونصر القارح رئيس مباحث المرور.



