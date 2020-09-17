جامعة بني سويف توقع اتفاقية مع "باريس ساكلاي" الفرنسية لتمويل منح دراسية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
احمد فتحى الدسوقي
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وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره البروفسير سيلفي ريتايو رئيس جامعة باريس ساكلاي بفرنسا، بحضور الدكتور احمد فرغلي عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور وليد الروبي المنسق العام للبروتوكول.

من جانبه صرح الدكتور منصور حسن، أن الاتفاقية تهدف الى تمويل منح دراسية للطلاب والباحثين من الجانبين، تحت مظلة الاتحاد الاوربي من خلال مشروع "ايراسموس بلاس" لتبادل الزيارات بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الإتفاقية تأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز الشراكات الدولية مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، إضافة الى توفير فرص لطلاب الجامعة لاكتساب الخبرات وتبادل الثقافات، وتعزيز اجراء البحوث العلمية المشتركة، الأمر الذى بدوره ينعكس إيجابيا بالارتقاء بالمستوى البحثي للطلاب والباحثين داخل الجامعة.

وأشار الدكتور احمد فرغلي، أن كلية الدراسات العليا تسعى دائما لعمل شراكات دولية وتوفير فرص لطلاب الدراسات العليا لقضاء عدة أشهر فى إحدى الجامعات العالمية، وإيجاد فرص تمويل لخدمة طلاب الكلية والجامعة، لافتا أن المشروع يعد امتدادًا للتعاون المثمر مع جامعة باريس ساكلاي منذ عام 2017.

وأوضح الدكتور وليد الروبي، أنه سيتم توفير 38 فرصة لتبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعتين خلال ثلاثة سنوات، حيث تستقبل جامعة باريس ساكلاي 20 طالب وأستاذ مصريًا، بينما تستقبل جامعة بني سويف 18 طالب وأستاذ من دولة فرنسا.

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