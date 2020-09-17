بالصور.. أمن القليوبية يسيطر على مشادات بين أنصار المرشحين

شهدت محكمة بنها الابتدائية، مشادات ومشاجرات ومبيت لأنصار المرشحين أمام محكمة بنها الابتدائية حيث توافد العشرات من المرشحين المحتملين وظهرت لهم تجمعات لهم منذ الساعات الأولى من صباح يوم الترشيح حيث قام بعضهم بالمبيت أمام أبواب المحكمة انتظارا لفتح باب الترشح في التاسعة صباحا بهدف الحصول على أرقام متقدمة في كشوف التقديم في ارتفاع عدد المرشحين.

وتوافد المرشحون ومحاموهم للتقدم بأوراقهم وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات وتسابق المرشحين في الاصطفاف والدخول لمقر المحكمة للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة.



