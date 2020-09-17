بمنتصف التعاملات .. المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 0.28%

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس ، مع استمرار الأداء العرضى المتذبذب للمؤشر الرئيسي مع اختلاف استراتيجيات المؤسسات على قيادات المؤشر و تأثر التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر ، مقابل استمرار الأداء الايجابى لمؤشر الأسهم السغيرة والمتوسطة .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11027.4نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2819.6 نقطة.