بمنتصف التعاملات .. المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 0.28%

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس ، مع استمرار الأداء العرضى المتذبذب للمؤشر الرئيسي مع اختلاف استراتيجيات المؤسسات على قيادات المؤشر و تأثر التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر ، مقابل استمرار الأداء الايجابى لمؤشر الأسهم السغيرة والمتوسطة .
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11027.4نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2819.6 نقطة.

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