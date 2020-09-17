تحرير 19 مخالفة تموينية بالمنيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ كلينتون يسري
Advertisements

نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لاحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من مدي صلاحية التراخيص الخاصة بالمنشآت، والتحقق من مزواله الأنشطة التجارية وفقا للقانون، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، الجهات المعنية، وذلك بهدف التصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية من خلال تنظيم الحملات الرقابية بصفة دورية ومستمر، والعمل على رصد المخالفات ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والاحياء الداخلية للمدينة وبكافة القطاعات الخدمية والأنشطة التجارية.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ان الحملات شملت المرور على كافة المحال التجارية وأماكن عرض وبيع متطلبات المواطنين، واسفرت الحملات عن تحرير 19 مخالفة تموينية، تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية، عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، عدم الإعلان عن اسعار المنتجات، بالإضافة لضبط 69 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومنها كمية غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأضاف انه بجانب الحملات التموينية والتفتيشية على المحال التجارية تم ضبط مخزنين لأسمدة مدعمة ومخصبات زراعية، حيث تم التحفظ على كميات من الأسمدة وتحرير محضر بالواقعة لإدارة منشأه بدون ترخيص ومزاوله نشاط بدون علم الجهات المعنية.

وعلي جانب آخر، قامت وحدة الملاريا وناقلات الامراض التابعة للادارة الصحية بملوى، بتكثيف حملات الملاريا بالرش والتعقيم ومكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض، حيث قامت حملة من إدارة وحدة الملاريا وناقلات الامراض بمدينة ملوى برئاسة المهندس مصطفى على والمهندس محمد محمود النحاس مسئولى قسم الملاريا، برش وتطهير وتعقيم مستشفى ملوى العام

وفى سياق متصل قام الاستاذ رضا عبدالمجيد مدير شئون المقر بديوان مجلس مدينة ملوى بأعمال النظافة والتطهير لديوان الوحدة المحليّة لمركز ومدينة ملوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

أخبار تهمك

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 15 ساعة

نجم أياكس على رادار برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قبل موقعة ليفربول.. تشيلسي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يضع خطة خطف مصطفى محمد من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تياجو ألكانتارا يشترط للانتقال إلى ليفربول

منذ ساعتين

رد ناري من مرتضى منصور على تغريدة رئيس التعاون بعد التعاقد مع كارتيرون

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:54 ص

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

09:48 ص

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

08:00 ص

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

08:30 ص

نجم أياكس على رادار برشلونة

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر