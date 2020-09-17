تحرير 19 مخالفة تموينية بالمنيا

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نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لاحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من مدي صلاحية التراخيص الخاصة بالمنشآت، والتحقق من مزواله الأنشطة التجارية وفقا للقانون، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، الجهات المعنية، وذلك بهدف التصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية من خلال تنظيم الحملات الرقابية بصفة دورية ومستمر، والعمل على رصد المخالفات ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والاحياء الداخلية للمدينة وبكافة القطاعات الخدمية والأنشطة التجارية.



من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ان الحملات شملت المرور على كافة المحال التجارية وأماكن عرض وبيع متطلبات المواطنين، واسفرت الحملات عن تحرير 19 مخالفة تموينية، تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية، عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، عدم الإعلان عن اسعار المنتجات، بالإضافة لضبط 69 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومنها كمية غير صالحة للاستهلاك الادمي.



وأضاف انه بجانب الحملات التموينية والتفتيشية على المحال التجارية تم ضبط مخزنين لأسمدة مدعمة ومخصبات زراعية، حيث تم التحفظ على كميات من الأسمدة وتحرير محضر بالواقعة لإدارة منشأه بدون ترخيص ومزاوله نشاط بدون علم الجهات المعنية.



وعلي جانب آخر، قامت وحدة الملاريا وناقلات الامراض التابعة للادارة الصحية بملوى، بتكثيف حملات الملاريا بالرش والتعقيم ومكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض، حيث قامت حملة من إدارة وحدة الملاريا وناقلات الامراض بمدينة ملوى برئاسة المهندس مصطفى على والمهندس محمد محمود النحاس مسئولى قسم الملاريا، برش وتطهير وتعقيم مستشفى ملوى العام



وفى سياق متصل قام الاستاذ رضا عبدالمجيد مدير شئون المقر بديوان مجلس مدينة ملوى بأعمال النظافة والتطهير لديوان الوحدة المحليّة لمركز ومدينة ملوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد