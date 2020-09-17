عدد المصابين بفيروس كورونا داخل سجن رومية بلبنان يتخطى عتبة الـ200 حالة

أكد نقيب الأطباء في لبنان، أن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل سجن رومية يتخطى عتبة الـ200 حالة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، توازيا مع تسجيل 7 حالات وفاة.

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس بالبلاد، إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 26083 إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 259 حالة.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء وصل إلى 9634، في حين أن 120 شخصا يخضعون للعلاج في العناية المركزة، وعدد الفحوصات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 12401 فحصا، 10481 منها تم اجراؤها في المختبرات، و1920 في المطار.