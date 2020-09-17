سعفان: بدء تدريب الشباب على 8 مهن مجانا بالدقهلية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت وزارة القوى العاملة  عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 8 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمراكز التدريب المهني بمحافظة  الدقهلية ، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف حدة البطالة ، وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب  للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن  تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية. 

وفي نفس السياق أوضح أحمد القللي مدير المديرية،  أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن ، والتي تشمل مجالات: صيانة وإصلاح المحمول ، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، وصيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية ، وأعمال السباكة الصحية ، والتركيبات الكهربائية ، والنجارة اليدوي، فضلاً عن دورة في أساسيات صيانة الحاسب الآلي.

ولفت مدير المديرية إلي أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على  عدد من المميزات تشمل : حافز تدريب عبارة عن  بدل انتقال يومي للمتدرب ، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب ، وكشف طبي مجاناً على المتدربين، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين  شهادة معتمدة من المديرية ، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، فضلا عن توزيع زي موحد خاص لكل متدرب ، مؤكداً  أن جميع صالات وأماكن التدريب  يتم تعقيمها يوميا.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً  ، ومتفرغاً  من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ، على أن يتم  التسجيل بمقرات مراكز التدريب المهني الآتية:

* مركز تدريب مهنى ميت غمر وعنوانه : شارع الحرية بجوار المرور .

* مركز تدريب مهني المنزلة : مدينة المنزلة حى عرفات شلباية أمام المدرسة الثانوية الصناعية للبنات .

* مركز تدريب مهني السنبلاوين : السنبلاوين شارع عزبة صقر – ورش مجلس المدينة .

* مركز تدريب مهني أجا : أجا - شارع فهمي بجوار نادي المعلمين.

بالإضافة إلى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة حالياً بقرية الرياض مركز منية النصر .

أخبار تهمك

بيراميدز يضع خطة خطف مصطفى محمد من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة مهدد بفقدان ميسي 3 مباريات في الليجا

منذ أقل من نصف ساعة

تياجو ألكانتارا يشترط للانتقال إلى ليفربول

منذ ساعتين

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ ساعة و نصف

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم أياكس على رادار برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

رد ناري من مرتضى منصور على تغريدة رئيس التعاون بعد التعاقد مع كارتيرون

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:54 ص

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

09:48 ص

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

08:00 ص

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

08:30 ص

نجم أياكس على رادار برشلونة

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر