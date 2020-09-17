رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات بتعيين وكلاء لكليات الجامعة





أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عدة قرارات لأعضاء هيئة التدريس بالقيام بأعمال وكلاء لقطاعات شئون الدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتعليم والطلاب، حتى 31 يوليو 2021.





وشملت قرارات رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث تجديد قيام الدكتورة أماني ألبرت وكيلا لكلية الإعلام، والدكتور هشام بشير وكيلا لكلية السياسة والاقتصاد، والدكتورة سلوى محمد وكيلًا لكلية العلاج الطبيعي، وقيام الدكتورة حنان الزبلاوي بعمل وكيل لكلية التمريض، والدكتور طارق محمد لكلية الصيدلة، والدكتور أحمد نبيل أحمد لكلية طب الأسنان.





وقيام الدكتور صلاح معوض بعمل وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور أحمد أسامة لمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، والدكتور وائل نبيل لمعهد النباتات الطبية والعطرية، والدكتور خالد النسر لكلية الطب البيطري، والدكتور حسن شلقامي لمعهد الدراسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وفى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة شملت القرارات تجديد قيام الدكتور محمد فاروق وكيلًا لكلية العلاج الطبيعي، والدكتور مرفت محمد رفعت وكيلًا لكلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتورة سلوى أحمد محمد وكيلًا لكلية التمريض، والدكتور مسعد محمد إسماعيل وكيلًا لكلية السياسية والاقتصاد، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيلًا لكلية الإعلام، وقيام الدكتور محمد أحمد ذكى باعمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتور أحمد محمود أحمد لمعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمود رجائي محمد لكلية التربية الرياضية، والدكتور مازن أحمد محمود لكلية طب الأسنان.



