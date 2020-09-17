"أوبك" تجتمع اليوم لمناقشة مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
رويترز
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 تعقد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس لمناقشة مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل تراجع أسعار النفط وفتور آفاق التعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تبقي اللجنة التي تضم منتجين رئيسيين من بينهم السعودية وروسيا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على هدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 مليون برميل يوميا أو نحو ثمانية بالمئة من الطلب العالمي.

كما من المرجح أن يضغطوا على البلدان المتقاعسة في تطبيق التخفيضات مثل العراق ونيجيريا والإمارات لخفض المزيد من الإنتاج لتعويض لتخفيف الإنتاج الزائد.

وقالت مصادر في أوبك+ إن اجتماع اللجنة المعروفة بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة من المتوقع أن يبدأ الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وتخفض أوبك+ الإنتاج منذ يناير كانون الثاني 2017 للمساعدة على دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية. وزادت تخفيضات الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بين مايو ويوليو بعد تعثر الطلب بفعل جائحة كورونا.

وطالبت المجموعة العراق وآخرين بضخ نفط أقل من حصصها في سبتمبر لتعويض إنتاج زائد بين مايو ويوليو .


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