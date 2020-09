الطالع الفلكي الخَمِيس 17/9/2020..الحَصَاد العَظِيم!

*يُولد الهلال الجديد فى الواحدة ظهراً ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثامنة و55 دقيقة ليلاً ، بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الحادية عشرة و7 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 7 تُوت قبطى ، 17 أيلول رُومى ، 29 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:- جَبَرْت خاطرطفل يتيم ،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى. (محمُود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





(القمر فى العذراء إقتران الشمس فى العذراء- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.

يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج العذراء والذى يُعْنَى بصهر وتشكيل العقول ويدعم العودة لمقاعد الدراسة للتلاميذ وأيضاً للكبار مِمّن يرغبون فى تحديث مهاراتهم حتى لايشعرو بالتقادم أمام التحديث المستمر، كما أنه بُرج الصيدلة ما يدعم الفحوص الدوريّة والتحاليل الطبيّة وتناول الأدوية وكورسات تحسين القوام والتعافى من الصدمات العاطفية أو المالية الثقيلة ، رعاية الحيوانات الأليفة وعلاج المُصاب منها وتبنّى أحدها ، توفير الدعم المالى والعاطفى للأيتام وسداد ديون الغارمين وتجهيز اليتيمات للزواج ، كما أنه يعد العزّاب مِمّن طال إنتظارهم لقطارالزواج بالعثورعلى الزوج/ة المُناسب ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(القمر فى العذراء إقتران الشمس فى العذراء- هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج العذراء مثل الطريقة الغربيّة لكن مع إختلاف الدرجة ، ويكون بمشيئة الله تَعَالى واقعاً تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة أوتّارَا فالغونى وترجمتها الحصاد الأوفر/الحصاد الكبير/الفوزالعظيم ، فى إشارة لمكآفآت العمل الصّالح وأن الفوْز بالرّضا من الله تَعَالى هوالفوزالحقيقى الأكبر ومن هذا الفوزالأكبر تتوالى مكافآت الجسد والوجاهة وغيرها ، طاقة هذه المنزلة ميمُونَة تعمل على تشتيت أيّة نحوس تكون لحقت بك ، دعم ومساندة لك فى أوقات العسر، نيْل المطالب التى طال إنتظارك لها ، مساعٍ طيبة لدعم الجمعيّات الخيرية لرعاية الأيتام وتجهيز اليتيمات والغارمات بالإضافة للعناية الشديدة بالحيوانات ، فى ثقاتهم ، بمشيئة الله تَعَالى.





*من يوتيوب إخترت لك

ماقد يصف مُوسم الخريف وهى موسيقى وأغانٍ لها طعم الليمون الحامض لاذع لكنك فى إحتياج للشعور بهذا المذاق.





1-Barry & Eileen-Summerwine

2-Gaiking - Ore no Agito to Otome no Namida

3-Pussycat - Wet Day In September (1978)

4-Solitude _ Buddha Bar

5-Shaela no Inori (مغامرات سندباد)

6-Il Bisbetico Domato (La pigiatura

7-Julio Iglesias – Nostalgie

8-Captain Planet - Bubuj (2018

9-الياس الرحباني - Allegro full album

10-موسيقى اثار على الرمال / زياد الرحباني

11-ستضحك يوماً وتبكي في آخر . رائعة خوليو أكليسياس . Un Jour Tu Ris Un Jour Tu Pleur. Julio Iglesias

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: حالتك المزاجيّة تميل للأنشطة الفنيّة، على أقل تقدير سماع موسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل ولو وحيداً،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة ، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج الجوزاء: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج السّرطان: لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.





برج الأسد: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر من العجرفة والغرور، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج العذراء: الإنجازات العظيمة غالباً تكون بداياتها متواضعة ، لاتخجل من أن تبدأ بتنفيذ مشروعك بقروش قليلة وبصورة متواضعة ، لكل مُجتهدٍ نصيب.





برج الميزان: نجاح حياتك العاطفية الحالية مع زوجتك أو خطيبتك يتوقف جزء كبيرمنه على عدم سماحك لذكريات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.





برج العقرب: وقت لإزالة المؤثرات السلبيّة التى تحيط بك ، التخلص من علاقة مؤذية ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.

برج القوس: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الجدى: تنشيط الذاكرة بألبوم الصوريعنى التواصل بزميل الجامعة والأقارب ولو هاتفياً ،يوم مناسب لإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أوزيارة الطبيب.





برج الدّلو: ولادة طفل جديد أو وصول مُسافر طال سفره أو تجمّع عائلى كبير لأفراد العائلة لم ترهم لفترة طويلة وعليك جعل التجمّع سعيداً بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: أداء فروضك الرّوحيّة والإبتعاد عن الضجيج مفيد لشحن بطاريتك الرّوحيّة وتجديد حالتك النفسيّة من قتامة مزاجيّة واردة الحدوث.