المستشار المالي يحدد القيمة العادلة لسهم "سبيد ميديكال" بقيمة 3.6 جنيه









كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعتماد المستشار المالي المستقل شركة كاسل للاستشارات المالية، تقرير دراسة القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال، حيث تم تحديد القيمة العادلة للسهم بقيمة 3.62 جنيه للسهم، وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المخصومة قبل الزيادة.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن تقرير القيمة العادلة قد جاء بعد زيادة رأس المال من 71.32 مليون جنيه إلى 221.82 مليون جنيه بزيادة 150.5 مليون جنيه ، حيث تم تحديد القيمة العادلة عند 3.91 جنيه للسهم، وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المخصومة بعد الزيادة، بينما تم تحديد القيمة العادلة وفقاً لطريقة مضاعف الربحية عند 3.34 جنيه للسهم.





ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سبيد ميديكال، على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بعد الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 71.32 مليون جنيه إلى 221.8 مليون جنيه بزيادة 150.5 مليون جنيه بواقع 2.11 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية 20 قرشاً للسهم.





وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 21.2 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 10.75 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وارتفعت إيرادات الشركة إلى 59.1 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 39.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 21.2 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 10.75 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.







