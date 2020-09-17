الجمعة.. تدشين مبادرة علاج الأمراض المزمنة بصحة الدقهلية

اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن البدء في فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 18:9:2020 وحتي 31:12:2020، بناءا على توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.





تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الامراض المزمنة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما.





الجدير بالذكر ان الخدمات المقدمة في المبادرة هي الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة.





وتتضمن الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري، التوعية الصحية للمواطنين.





وتتم هذه الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة حيث يصل عدد الفرق ل 510 فريق ويتم العمل علي فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساءا.





كما شدد وكيل صحة تلدقهلية على جميع النقاط والفرق العاملة بالمبادرة باتباع اجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.





وعلي صعيد اخر توافد المرشحين المحتملين لنواب برلمان ٢٠٢٠ علي مقر اللجنة القضائية، في مجمع محاكم المنصورة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.









وجاء الإنتشار الأمني المكثف، لتأمين اللجنة القضائية المكلفة باستيلام أوراق المتقدمين للترشح، بوضع حواجز حديدية أمام مقر اللجنه لتنظيم الدخول وإحكام السيطره الأمنية.









وتكدس المتقدمين للترشح لرغبة كل منهم في أن يكون هو الأول في التسجيل للتقدم، وحاول المتقدمين للترشح الدخول لمقر اللجنه القضائية قبل الموعد المحدد في التاسعة صباحا، الا أن الأجهزة الأمنية سيطرت على الوضع.









وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية أعلن عن توقيع الكشف الطبي على 57 مرشحا محتملا تقدموا للكشف الطبي اليوم استعدادا لانتخابات مجلس النواب، ليصبح إجمالى المتقدمين للكشف 367 في اليوم السادس.





وطالبت صحة الدقهلية المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث إننا ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.









وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.





الجدير بالذكر أن الكشف الطبي للمرشحين مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وذلك بالمستشفيات الآتية: مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفي ميت غمر المركزي، هذا بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.







