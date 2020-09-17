بدء فعاليات معارض "أهلا مدرستي" في كفر الشيخ بخصومات 35%

أعلنت الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، إقامة معارض "أهلا مدراس" لمستلزمات المدارس والأدوات الكتابية والمكتبية والزي المدرسي والأحذية والشنط، لكافة المراحل التعليمية تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.





ويستمر المعرض خلال الفترة من 17سبتمبر 2020 حتى 7 أكتوبر 2020، في إطار دور الغرفة المجتمعي للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع المدرسية بأسعار مخفضة تحت شعار "معا من أجل المستهلك"، حيث تشارك المصانع العاملة في هذا المجال مباشرة بالمعرض لتقليل حلقات التداول ولخفض التكلفة بخصومات تصل الي 35%.





كما قامت لجنة المعارض بالغرفة برئاسة المحاسب أسامة عتمان، أمين صندوق الغرفة، بالتواصل مع عدد من المكتبات ومحال الزي المدرسي والأحذية والشنط للمشاركة بالمبادرة من أماكنهم بعمل خصم خاص للمبادرة على أن تقوم الغرفة بعمل الدعاية وتركيب لافتات المبادرة على المكتبات والمحال المشاركة.





وتفقد رئيس الغرفة التجارية رافقه اللواء مدير أمن كفرالشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، تجهيزات المعرض الذي من المقرر افتتاحة اليوم للجمهور الساعة 12 ظهرا.





كما دعى رئيس الغرفة المحال التجارية العاملة في هذا المجال للاشتراك في مبادرة "ما يغلاش عليك" وذلك لحصول الأسر المصرية على خصومات من المكتبات والمحال العامة بالخصم على بطاقات التموينين وقيام الغرفة بتوفير وترشيح عدد من المحال لشركة "إيفيناس" التابعة لوزارة المالية المختصة بالمبادرة لدعم وتحفيز استهلاك المنتج المحلي.





وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 86549 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696حالة وفاة.



