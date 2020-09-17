مجلس النواب.. توافد المرشحين لتقديم الأوراق بمحكمة دمنهور بالبحيرة (صور)

شهد محيط محكمة دمنهور الإبتدائية اليوم الخميس، زحاما شديد بالتزامن مع إنطلاق اليوم الأول لتلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس النواب عن محافظة البحيرة، للحصول على الأرقام والرموز الأوائل في الكشوف الإنتخابية.





هذا وقد قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة بفرض كردونات أمنية في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها، لمحاولة منع التكدس والزحام بمحيط محكمة دمنهور الإبتدائية، عقب توافد أعداد كبيرة من المرشحين وانصارهم بمحيط محكمة دمنهور الإبتدائية.





وكانت محكمة دمنهور الإبتدائية برئاسة المستشار على مكرم إبراهيم رئيس المحكمة، قد فتحت أبوابها صباح اليوم الخميس لإستقبال المرشحين المحتملين لمجلس النواب 2020، حيث تم تخصيص ممر أمام المحكمة لدخول المرشحين، وذلك لمنع التكدسات والزحام وتنفيذًا لتعليمات الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا، كما تم إقامة مخيم أعلى سطح المحكمة لإستقبال المرشحين المحتملين.



