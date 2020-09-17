رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا يكشف حقائق مذهلة عنها (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إن الحد الأدنى للالتحاق بالجامعة هو حصول الطالب على مجموع 80% بالثانوية العامة بشعبة علمي الرياضة، وذلك للالتحاق بكلية الهندسة، و75% لشعبتي علمي الرياضة والعلوم و70% للقسم الأدبي للالتحاق بكلية الدراسات الدولية. 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الجامعة حكومية وتشهد تعاون الجانب الياباني مع مصر فيها، موضحًا أن بها نائبي رئيس جامعة يابانيين و10 أساتذة وخبراء يابانيين يعملون فيها بصفة دائم و100 أستاذ زائر على مدار العام في زيارات قصيرة تتراوح ما بين أسبوع إلى 3 أشهر.

وتابع: "عندما قلت للسفير الياباني السابق إنني سننهي إنشاءات الجامعة اليابانية في أواخر 2020 بالرغم من أننا بدأناها في عام 2017، قال لي إن هذا الأمر غير معقول"، مشيرًا إلى أن مساحة ما افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس تبلغ نحو 97 ألف متر مربع، كما أن مصمم الجامعة ياباني، وأن التصميم يستطيع تلبية احتياجات أي جامعة عالمية لمدة 200 سنة على الأقل، وهو ما يعني أن الجامعة ستتجنب أي عشوائية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالإسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التأهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".

وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية سعت إلى الدخول مبادرات الاتصالات وتأهيل الشباب المصرى للسوق العالمى، قائلا: "دائما ما يقال أن عدد البشر الكبير عبء ولكن إذا تم البحث والنظر إلى الفرص الموجودة سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم، يمكننا أن نوفر فرصة لأولادنا على الالتحاق بسوق الاتصالات من خلال توفير الكفاءة والمواصفات المطلوبة لدخول المجال بقوة لأن لدينا شباب كبير وواعى".

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