"الفجر" ترصد انتظام سير تقديم أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالفيوم.. ومصطفى ثابت يتصدر المشهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
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تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، المرشح عن دائرة "طامية وسنورس"، مشهد تقديم أوراق الترشح لمرشحي أعضاء مجلس النواب 2020 في محافظة الفيوم، وسط مؤيديه.

ورصدت عدسة "الفجر"، لحظة انطلاق ماراثون تقديم أوراق الترشح لمرشحي أعضاء مجلس النواب 2020 في محافظة الفيوم، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، المرشح عن دائرة "طامية وسنورس" وتقدم بأوراق منذ قليل، ومن المقرر أن تنطلق نهاية أكتوبر المقبل.

وتشهد محيط المحكمة الابتدائية في الفيوم، استنفارا أمنيا مشددا لتأمين محيط المحكمة، وللحفاظ على سلامة المرشحين كافة، كما شهدت المحكمة أمام قاعة الدخول تنظيم والمرشحين وتسجيلهم بانتظام. 

وتفتح المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها اليوم لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، فيما واصل المرشحون المحتملون لانتخابات النواب خلال الأيام الماضية إجراء الكشف الطبى بالمحافظات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردى، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

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