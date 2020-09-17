روسيا تعلن تسجيل 144 وفاة و5762 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 144 وفاة و5762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1085281 إصابة منها 19061 حالة وفاة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر زيادة في عدد المرضى منذ أواخر يوليو الماضي.

 

وقد رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 5670 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 5529 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 26 يوليو عندما تم تسجيل 5765 إصابة خلال 24 ساعة.

 

وتتوزع الإصابات الجديدة، بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 23.1% من المرضى الجدد.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال آخر 24 ساعة 132 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 150 وفاة في اليوم السابق.

 

 

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