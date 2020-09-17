البورصة تستهل تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع استمرار النشاط على التجارى الدولى و الاسهم القائدة .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11106 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2822 نقطة.



