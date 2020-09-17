البورصة تستهل تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع استمرار النشاط على التجارى الدولى و الاسهم القائدة .
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11106 نقطة، 
 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2822 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس  الأربعاء على صعود جماعى لينهى المؤشر الرئيسى تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.55 % عند 11088 نقطة بدعم من شراء انتقائي مؤسسى من الاجانب و العرب على بعض القياديات و التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر فى المؤشر الذى عاد للتداول أعلى ال 68 جنيه للسهم ، فيما ارتفع السبعينى متساوى الأوزان و الافضل اداءا بأكثر من 2% محققا قمة تاريخية جديدة عند 1910 نقطة و التى اغلق عندها بدعم شراء الافراد بكافة فئاتهم على أسهمه الصغيرة و المتوسطة و الاسهم الخبرية و المضاربية التى انهى العديد منها على ارتفاع بالحد الأقصى ، و الذى جاء بزيادة قيم التداولات عن جلسات جنى الارباح السابقة لتسجل 1.2 مليار جنيه بحجم تداول 473 مليون سهم من خلال 42466 صفقة بالتداول على 181 ورقة مالية ربحت منها 120 ورقة و تراجعت 36 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 25 ورقة دون تغير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 3.751 مليار جنيه مسجلا 616.825 مليار جنيه.

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